Mülheim: Historisches Wochenende an der Alten Dreherei

Zu sehen und zu erleben gibt es unter anderem historische Straßenbahnen mit Rundfahrten, Oldtimer-Busse, Traktoren, Feldbahn mit echten Güter- und Personenzügen sowie eine Sonderschau zum Thema „80 Jahre Busverkehr in Mülheim". Dazu gibt es eine Modellausstellung zum Jubiläum „150 Jahre Ruhrtalbahn" und Einblicke in die Museumswerkstatt, die von Ehrenamtlichen betrieben wird. Der Eintritt kostet 3 Euro, Familien zahlen 5 Euro – der Erlös fließt in die Sanierung des historischen Gebäudes aus dem Jahr 1874. Wer mit dem Auto kommt: Die Zufahrtsstraße ist während der Veranstaltung gesperrt. Wer ein gültiges VRR-Ticket hat, kann einfach mit einer der historischen Straßenbahnen ab Landwehr oder Stadtmitte bis zur Sonderhaltestelle „Alte Dreherei" fahren. Alle Infos gibt es unter alte-dreherei.de.