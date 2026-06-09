Mülheim: Haus Ruhrnatur öffnet Fenster in die Erdgeschichte

Im sogenannten geologischen Fahrstuhl betritt man eine große schwarze Box und „fährt" virtuell durch verschiedene Gesteinsschichten – bis hinab in Erdzeitalter wie den Jura oder das Karbon, als die Welt unter Mülheim noch ganz anders aussah. Die zweite neue Station dreht sich um Photosynthese: Hier kann man live beobachten, wie Pflanzen mithilfe von Licht Sauerstoff produzieren – also den Stoff, den alle Lebewesen zum Atmen brauchen. Beide Stationen machen komplexe Naturprozesse auf einfache und anschauliche Weise erlebbar – ideal auch für Kinder und Schulklassen. Das Haus Ruhrnatur an der Alten Schleuse 3 ist täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es unter haus-ruhrnatur.de oder telefonisch unter 0208/4433-380.