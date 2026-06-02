Mülheim hat weniger Einkommensmillionäre
Mülheim hat seinen hohen Rang als Stadt der Einkommensmillionäre zuletzt eingebüßt. Das geht aus neuen Zahlen der Landesstatistiker hervor. Im Auswertungsjahr 2022 haben demnach in Mülheim 81 Einkommensmillionäre gewohnt - 17 weniger als noch im Jahr davor.
Veröffentlicht: Dienstag, 02.06.2026 04:41
Im NRW-Ranking der 396 Städten und Gemeinden ist Mülheim damit von Rang 79 auf Rang 145 abgerutscht. Gründe nennen die Landesstatistiker nicht. Sie werten lediglich Zahlen aus. In absoluten Zahlen betrachtet rangierten die Städte Köln und Düsseldorf mit 757 bzw. 723 Einkommensmillionärinnen und -millionären auf den ersten Plätzen. Unter den Kreisen und kreisfreien Städten des Landes folgte der Rhein-Kreis Neuss mit zusammen 313 Einkommensmillionärinnen und -millionären.