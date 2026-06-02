Mülheim hat weniger Einkommensmillionäre

Im NRW-Ranking der 396 Städten und Gemeinden ist Mülheim damit von Rang 79 auf Rang 145 abgerutscht. Gründe nennen die Landesstatistiker nicht. Sie werten lediglich Zahlen aus. In absoluten Zahlen betrachtet rangierten die Städte Köln und Düsseldorf mit 757 bzw. 723 Einkommensmillionärinnen und -millionären auf den ersten Plätzen. Unter den Kreisen und kreisfreien Städten des Landes folgte der Rhein-Kreis Neuss mit zusammen 313 Einkommensmillionärinnen und -millionären.