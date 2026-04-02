Mülheim hat viel barrierefreien Wohnraum

Demnach sind in Mülheim rund 15 Prozent aller analysierten Objekte als barrierefrei ausgeschrieben. Dieser Wert sichert der Stadt den 28. Platz unter Deutschlands 100 größten Städten und liegt deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt. Zum Vergleich: Städte wie Gelsenkirchen bilden mit nur rund 3 Prozent den Abschluss dieser Erhebung, während Paderborn mit etwa 30 Prozent den höchsten Anteil aufweist.

Die Analyse offenbart jedoch auch, dass Barrierefreiheit in Mülheim oft eine Frage des Vermögens ist. Während nur 12 Prozent der Mietwohnungen barrierefrei sind, gilt dies für rund 19 Prozent der Kaufobjekte.

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