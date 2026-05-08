Mülheim: Grillsaison am Ruhrstrand startet heute

Hier lassen sich die Plätze direkt reservieren und anmieten. Gegrillt werden darf ausschließlich auf den dafür ausgewiesenen, gepflasterten Flächen – andere Bereiche sind tabu. Die Saison läuft bis zum 30. September 2026. Wer mit dem Auto anreisen möchte, sollte wissen: Die Freizeitanlage hat keine eigenen Parkplätze, und die Zufahrt zur Ruhr mit dem Pkw ist nicht erlaubt. Empfohlen wird die Anreise mit dem Fahrrad – alternativ gibt es Parkplätze auf der Mendener Brücke oder in den umliegenden Seitenstraßen.