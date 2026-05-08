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Mülheim: Grillsaison am Ruhrstrand startet heute
© Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services
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Mülheim: Grillsaison am Ruhrstrand startet heute

Heute (08.05.) beginnt die neue Saison in der Freizeitanlage am Ruhrstrand in der Saarner Ruhraue. Wer einen Grillplatz sichern möchte, kann das ab sofort online erledigen.

Veröffentlicht: Freitag, 08.05.2026 12:00

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Hier lassen sich die Plätze direkt reservieren und anmieten. Gegrillt werden darf ausschließlich auf den dafür ausgewiesenen, gepflasterten Flächen – andere Bereiche sind tabu. Die Saison läuft bis zum 30. September 2026. Wer mit dem Auto anreisen möchte, sollte wissen: Die Freizeitanlage hat keine eigenen Parkplätze, und die Zufahrt zur Ruhr mit dem Pkw ist nicht erlaubt. Empfohlen wird die Anreise mit dem Fahrrad – alternativ gibt es Parkplätze auf der Mendener Brücke oder in den umliegenden Seitenstraßen.

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