Mülheim: Flucht im Kleinwagen - Stark alkoholisierte Mülheimerin versucht Polizei zu entkommen

45473 MH-Altstadt: Am heutigen Montagmorgen (13. Dezember) versuchte eine 56-Jährige mit ihrem Ford Fiesta vor einer Verkehrskontrolle an der Einmündung Aktienstraße / Nordstraße zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte das Fahrzeug gestoppt werden. Es besteht der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt.

Gegen 7:45 Uhr erhielt eine Streifenwagenbesatzung der Wache Mülheim den Hinweis auf ein verdächtiges Fahrzeug. Laut Anruferin sei die Fahrerin eines dunklen Ford mehrfach durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen und Schlangenlinien gefahren.

In Höhe der Einmündung zur Nordstraße kam dem Streifenwagen der gesuchte Ford auf der Aktienstraße in Fahrtrichtung Essen entgegen. Die Beamten wendeten den Streifenwagen und gaben Anhaltezeichen. Die 56-jährige Mülheimerin stoppte ihren Ford zunächst am Fahrbahnrand, beschleunigte jedoch wieder, nachdem die Beamten aus dem Streifenwagen stiegen.

Mit Blaulicht und Martinshorn nahmen die Beamten die Verfolgung auf und gaben erneut Anhaltezeichen. Nach etwa einem Kilometer stoppte die Mülheimerin auf der Freiherr-vom-Stein-Straße plötzlich ihr Fahrzeug.

Im ersten Gespräch fielen den eingesetzten Beamten die verwaschene Aussprache und der schwankende Gang der 56-jährigen Mülheimerin mit deutsch/tschechischer Staatsbürgerschaft auf. Ein Alkoholvortest bestätigte den Verdacht der Trunkenheitsfahrt, sodass der augenscheinlich stark Betrunkenen in einem nahegelegenen Krankenhaus durch einen Arzt eine gerichtsverwertbare Blutprobe entnommen wurde.

Den Heimweg trat die 56-Jährige zu Fuß an, der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel blieben bei der Polizei./Wrk

