Mülheim: Filmfans für Kinderjury bei den Kinderfilmtagen
Wer gerne ins Kino geht und nach den Sommerferien in die fünfte Klasse kommt, kann jetzt Teil einer echten Filmjury werden. Die Kinderfilmtage im Ruhrgebiet suchen sieben Kinder, die gemeinsam den besten Kinderfilm des Jahres küren.
Veröffentlicht: Freitag, 08.05.2026 03:07
Die ausgewählten Jurykinder schauen sich im September verschiedene Filme an, diskutieren darüber und entscheiden gemeinsam, wer den EMMI-Preis bekommt – den Kinderfilmpreis der Ruhrgebiets-Kinderfilmtage. Die feierliche Preisverleihung findet am 1. November 2026 in der Lichtburg Oberhausen statt – und die Jurykinder überreichen den mit 1.000 Euro dotierten Preis persönlich auf der Bühne. Die Film-Termine finden an mehreren Wochenenden im September statt, jeweils in der Lichtburg Oberhausen und der Lichtburg Essen – dafür muss man an all diesen Terminen Zeit haben. Die Kinderfilmtage laufen auch wieder bei uns in Mülheim im Kino Rio. Bewerbungen sind bis zum 30. Juni 2026 möglich – einfach das Formular ausfüllen und an kinderjury@netzkult.de schicken.