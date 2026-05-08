Mülheim: Filmfans für Kinderjury bei den Kinderfilmtagen

Die ausgewählten Jurykinder schauen sich im September verschiedene Filme an, diskutieren darüber und entscheiden gemeinsam, wer den EMMI-Preis bekommt – den Kinderfilmpreis der Ruhrgebiets-Kinderfilmtage. Die feierliche Preisverleihung findet am 1. November 2026 in der Lichtburg Oberhausen statt – und die Jurykinder überreichen den mit 1.000 Euro dotierten Preis persönlich auf der Bühne. Die Film-Termine finden an mehreren Wochenenden im September statt, jeweils in der Lichtburg Oberhausen und der Lichtburg Essen – dafür muss man an all diesen Terminen Zeit haben. Die Kinderfilmtage laufen auch wieder bei uns in Mülheim im Kino Rio. Bewerbungen sind bis zum 30. Juni 2026 möglich – einfach das Formular ausfüllen und an kinderjury@netzkult.de schicken.