Mülheim: Feuerwehr rettet Person aus verrauchter Wohnung

Eine Anruferin hatte gemeldet, dass ein Rauchmelder in der Wohnung ausgelöst hatte und sich noch jemand darin befinden soll. Als die Einsatzkräfte eintrafen, bestätigte sich der Alarm – die Feuerwehr brach die Wohnungstür auf und brachte die Person ins Freie. Der Rettungsdienst übernahm die Versorgung vor Ort. Die verrauchte Wohnung wurde anschließend mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Im Einsatz waren zwei Löschzüge sowie der Führungsdienst – nach Abschluss der Maßnahmen übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei.Die Aktienstraße war während des Einsatzes zeitweise gesperrt.