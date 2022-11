Mülheim: Festnahme eines Ladendiebs

45468 MH-Altstadt: Am Samstagmittag (12. November) stellte ein aufmerksamer Ladendetektiv einen 36-jährigen Ladendieb. Die Einsatzkräfte der Polizei fanden einen mutmaßlichen Störsender und nahmen den polizeibekannten 36-Jährigen vorläufig fest.

Gegen 13 Uhr bemerkte der Detektiv einer Drogeriekette am Hans-Böckler-Platz einen verdächtigen Mann. Dieser zerschnitt die Verpackungen mehrerer Hygieneartikel, die gegen Diebstahl gesichert waren. Dann verstaute er das Diebesgut in einer Tasche und einem Einkaufskorb.

Nachdem der Mann am Kassenbereich vorbei in Richtung des Ausgangs gelaufen war, konnte der Detektiv ihn aufhalten und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Polizeibeamten fanden neben einer Vielzahl an Hygieneartikeln auch einen mutmaßlichen Störsender bei dem Verdächtigen auf.

Da der Mann keinen Ausweis mit sich führte, musste er auf der Polizeiwache über seine Fingerabdrücke identifiziert werden. Hier stellte sich heraus, dass er kein Unbekannter war. Der 36-jährige Mann mit georgischer Staatsangehörigkeit war in den letzten Monaten bereits mehrfach wegen diverser Eigentumsdelikte aufgefallen. Außerdem verfügte er über keinen festen Wohnsitz.

Der 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Inwieweit der mutmaßliche Störsender Einfluss auf Diebstahlsicherungen hat, ist Gegenstand der Ermittlungen./Wrk

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell