Mülheim feiert Europäische Nachbarschaftswoche

Neben altbekannten Aktionen gibt es dieses Jahr neue Formate: In der Stadtmitte bietet die AWO ein Einkaufsangebot mit Anmeldung an. In Eppinghofen werden Samstag (30.05.) am Bücherschrank am Goetheplatz Geschichten vorgelesen und in Speldorf öffnet ein Garten für Austausch und Gartentipps.

Ziel der Nachbarschaftswoche sei es, nachbarschaftliche Beziehungen zu stärken, Gemeinschaft und Solidarität zu fördern und das Wohnumfeld als sozialen Ort erlebbar zu machen – gerade, wenn Angehörige nicht vor Ort sind und Nachbarn wichtige Kontaktpersonen werden. Internationalität, Interkulturalität und das Miteinander der Generationen ständen dabei im Fokus.

Das „Fest der Nachbarn“ gibt es seit 1999 und es wurde in Paris gestartet. Daraus ist der Europäische Nachbarschaftstag entstanden. Er findet in über 20 Ländern am letzten Freitag im Mai statt – 2026 ist es der 29. Mai. In Mülheim hat sich vor einigen Jahren eine Gruppe von „Nachbarschaftsaktiven“ gebildet, die auch die diesjährigen Aktionen in Mülheim rund um den Nachbarschaftstag organisieren. Das ganze Programm könnt ihr hier abrufen.