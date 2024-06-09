Mülheim: Enten-Rennen und Trödelmarkt bei „Voll die Ruhr"

Großes Highlight ist das Enten-Rennen: Zahllose Quietscheenten werden von der Florabrücke in die Ruhr gelassen – und schwimmen um die Wette. Wer noch mitmachen möchte: Noch bis Samstag gibt es für fünf Euro gelbe Quietscheenten im Historischen Rathaus und in der Touristinfo – selbst bemalen und ins Rennen schicken ist ausdrücklich erwünscht.





Parallel dazu gibt es im Luisental einen kostenlosen Kinder- und Jugendtrödelmarkt – ohne Anmeldung, einfach früh erscheinen und einen Platz auf der mittleren Wiese sichern. Gewerbliche Händler sind nicht zugelassen, der Fokus liegt auf Kinder- und Jugendsachen. Wer Fragen zum Trödelmarkt hat, erreicht die Abteilung Jugendarbeit unter 0208/455-4535.