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Mülheim: Enten-Rennen und Trödelmarkt bei „Voll die Ruhr"
© Martin Möller / Funke Foto Services
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Mülheim: Enten-Rennen und Trödelmarkt bei „Voll die Ruhr"

Am Samstag (20.06.) ist die Schleuseninsel wieder Treffpunkt für Kinder, Jugendliche und Familien. Von 12 bis 18 Uhr steigen die großen Jugendfestspiele „Voll die Ruhr" rund um die Ruhr.

Veröffentlicht: Mittwoch, 17.06.2026 03:12

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Großes Highlight ist das Enten-Rennen: Zahllose Quietscheenten werden von der Florabrücke in die Ruhr gelassen – und schwimmen um die Wette. Wer noch mitmachen möchte: Noch bis Samstag gibt es für fünf Euro gelbe Quietscheenten im Historischen Rathaus und in der Touristinfo – selbst bemalen und ins Rennen schicken ist ausdrücklich erwünscht.


Parallel dazu gibt es im Luisental einen kostenlosen Kinder- und Jugendtrödelmarkt – ohne Anmeldung, einfach früh erscheinen und einen Platz auf der mittleren Wiese sichern. Gewerbliche Händler sind nicht zugelassen, der Fokus liegt auf Kinder- und Jugendsachen. Wer Fragen zum Trödelmarkt hat, erreicht die Abteilung Jugendarbeit unter 0208/455-4535.

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