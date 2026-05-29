Mülheim: Endspurt für neue Ampel an Styrumer KiTa

Diesmal ist die südliche Seite zwischen den Hausnummern 25 und 29 dran: Dort werden Kabelschutzrohre verlegt und das Fundament für den neuen Ampelmast eingebaut. Gleichzeitig wird der Gehweg barrierefrei erneuert. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr, der Busverkehr läuft laut Stadt normal weiter. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten die aufgestellten Halteverbote beachten. Wegen möglicher Wetterkapriolen kann es laut Stadt zu Verzögerungen kommen. Ist die letzte Phase abgeschlossen, entsteht an der Kaiser-Wilhelm-Straße eine vollständig ampelgesicherte Querung für Fußgänger und Radfahrende.