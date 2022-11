Mülheim: Diebstahl eines Porsche - Zeugen gesucht

45470 MH-Menden-Holthausen: In der Nacht von Freitag auf Samstag (11. - 12. November) entwendeten Unbekannte zwischen 21:15 Uhr und 9 Uhr einen Porsche 911 Turbo S. Der blaue Sportwagen mit Mülheimer Kennzeichen war in der Einfahrt eines Wohnhauses am Steinknappen geparkt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die unbekannten Täter oder den Verbleib des Fahrzeugs geben können.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden./Wrk

