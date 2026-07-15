Mülheim: Demo für erkrankten Mitschüler

Luis liegt sei drei Jahren im Dunkeln in seinem Zimmer, unfähig zu laufen und zu sprechen. Mit einer sogenannten Liegendemo wollen seine Mitschüler auf die bisher kaum erforschte Erkrankung von Luis aufmerksam machen. In Deutschland leiden rund 650.000 Menschen an ME/CFS. Die Krankheit tritt häufig nach Virusinfektionen auf, unter anderem nach Corona. Betroffene leiden an tiefer Erschöpfung, Schmerzen, Schlafstörungen und neurologischen Beschwerden.