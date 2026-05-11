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Mülheim: Busse 125, 130 und NE10 fahren ab heute anders
© Stefan Arend / FUNKE Foto Services
Busflotte der Ruhrbahn
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Mülheim: Busse 125, 130 und NE10 fahren ab heute anders

Ab heute (11.05.) müssen Fahrgäste der Buslinien 125, 130 und NE10 mehr Zeit einplanen. Wegen Bauarbeiten in der Sandstraße fahren alle drei Linien für voraussichtlich sechs Wochen einen Umweg.



Veröffentlicht: Montag, 11.05.2026 03:23

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Der Grund: Das Fernwärmenetz in Mülheim wird ausgebaut – die Sandstraße zwischen Charlottenstraße und Eppinghofer Straße wird dafür in Richtung Stadtmitte zur Einbahnstraße. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Haltestellen Heißener Straße und Seilerstraße. Die gute Nachricht: Alle Haltestellen bleiben erhalten, es gibt also keine Umwege zum Einstieg. Die Umleitung startet am Montag, 11. Mai, um 7 Uhr und gilt laut Ruhrbahn bis auf Weiteres – voraussichtlich etwa sechs Wochen. Auftraggeber der Bauarbeiten ist die medl GmbH, die das Fernwärmenetz in diesem Bereich erweitert.

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