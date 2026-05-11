Mülheim: Busse 125, 130 und NE10 fahren ab heute anders

Der Grund: Das Fernwärmenetz in Mülheim wird ausgebaut – die Sandstraße zwischen Charlottenstraße und Eppinghofer Straße wird dafür in Richtung Stadtmitte zur Einbahnstraße. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Haltestellen Heißener Straße und Seilerstraße. Die gute Nachricht: Alle Haltestellen bleiben erhalten, es gibt also keine Umwege zum Einstieg. Die Umleitung startet am Montag, 11. Mai, um 7 Uhr und gilt laut Ruhrbahn bis auf Weiteres – voraussichtlich etwa sechs Wochen. Auftraggeber der Bauarbeiten ist die medl GmbH, die das Fernwärmenetz in diesem Bereich erweitert.