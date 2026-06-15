Mülheim: Buslinie 129 fährt Umweg durch Styrum
Ab Montag (15.06.) fährt die Buslinie 129 zwischen den Haltestellen Sültenfuß und MH-Styrum Steinkampstraße für voraussichtlich fünf Tage einen anderen Weg. Grund ist der Glasfaserausbau durch die medl GmbH im Rosenkamp.
Veröffentlicht: Montag, 15.06.2026 07:18
Die Straße wird zwischen Marktstraße und Oberhausener Straße in Fahrtrichtung Erbach zur Einbahnstraße. Die Haltestelle Styrum Kirche fällt weg – als Ersatz wird eine neue Haltestelle auf der Poststraße kurz hinter der Einmündung Albertstraße eingerichtet. Die Umleitung gilt ab Montag, 9 Uhr, bis voraussichtlich Freitag (19.06.).
Schwere Lkw dürfen wieder über die Fritz-Thyssen-Brücke
Die Fritz-Thyssen-Brücke ist ab Montag (15.06.) wieder für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen freigegeben. Die temporäre Gewichtsbeschränkung wird aufgehoben – die Schadstoffuntersuchung als Vorbereitung für den geplanten Abriss ist abgeschlossen.
Tempo 30 gilt auf der Brücke aber weiterhin für alle – daran ändert sich nichts, so die Stadt. Das Tempolimit für Lkw besteht bereits seit Dezember und soll Erschütterungen auf das Bauwerk reduzieren. Abgerissen werden soll die Fritz-Thyssen-Brücke frühestens 2029.