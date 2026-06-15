Mülheim: Buslinie 129 fährt Umweg durch Styrum

Die Fritz-Thyssen-Brücke ist ab Montag (15.06.) wieder für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen freigegeben. Die temporäre Gewichtsbeschränkung wird aufgehoben – die Schadstoffuntersuchung als Vorbereitung für den geplanten Abriss ist abgeschlossen.





Tempo 30 gilt auf der Brücke aber weiterhin für alle – daran ändert sich nichts, so die Stadt. Das Tempolimit für Lkw besteht bereits seit Dezember und soll Erschütterungen auf das Bauwerk reduzieren. Abgerissen werden soll die Fritz-Thyssen-Brücke frühestens 2029.