Mülheim bundesweit Spitze bei Wohnungseinbrüchen

Insgesamt registrierte die Polizei 562 Wohnungseinbrüche - das sind 74 mehr als im Vorjahr. Etwa die Hälfte blieb beim Versuch, so die Polizei. Betroffen sind alle Stadtteile von Saarn bis Styrum. Als Gründe nennt die Polizei die Lage im Ballungsraum und die vielen Einfamilienhäuser in der Stadt. Diese sind für Einbrecher attraktiver als Mehrfamilienhäuser. Meist handelt es sich um professionelle Banden. Die Aufklärungsquote liegt bei nur 10,5 Prozent. Die Polizei führt seit Herbst spezielle Schwerpunkteinsätze mit einer Hundertschaft durch. Bürger sollen bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei informieren.