Mülheim Blut spenden in Speldorf und Saarn

Am Mittwoch (13.05.) von 15 bis 19 Uhr öffnet das Evangelische Gemeindehaus an der Duisburger Straße 276 in Speldorf seine Türen für Blutspenderinnen und Blutspender. Eine Woche später, am Dienstag (19.05.), geht es von 15 bis 19 Uhr im Kloster Saarn, Klosterstraße 53h, weiter.





Wer zwischen dem 1. Mai und Ende Juli spendet, bekommt vom DRK eine Eiswürfelform in Tropfenform geschenkt – als kleines Symbol für die große Geste. Mitspendern gilt: Mindestens 18 Jahre alt sein, Personalausweis mitbringen, vorher gut essen und trinken. Die eigentliche Spende dauert nur fünf bis zehn Minuten, insgesamt sollte man eine Stunde einplanen. Anmelden geht unter www.blutspende.jetzt oder kostenlos unter 0800 11 949 11.