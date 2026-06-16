Mülheim: Blindenverein bekommt Spende
Ein Mülheimer Verein für blinde Menschen feiert sein längst überfälliges Jubiläum – und bekommt dabei Unterstützung von der Sparkasse Mülheim. Das 100-jährige Bestehen konnte wegen Corona nicht gefeiert werden und wird jetzt nachgeholt.
Veröffentlicht: Dienstag, 16.06.2026 03:17
Gegründet wurde der Verein im Oktober 1916 von blinden Menschen aus Mülheim, Duisburg und Oberhausen. Die Spende der Sparkasse ermöglicht unter anderem die Anschaffung einer besonderen Hightech-Brille: Das Gerät hat eine eingebaute Kamera und beschreibt dem Träger akustisch, was sich vor ihm befindet – sie liest zum Beispiel Straßenschilder, Hausnummern und Klingelschilder vor. Für Menschen mit Sehbehinderung kann das im Alltag einen großen Unterschied machen. Die Übergabe der Spende fand in der Kundenhalle der Sparkasse statt – mit dabei war auch Blindenführhund Chilli.