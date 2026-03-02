Mülheim bietet dieses Jahr wieder Osterferienprogramm an

Neben den traditionellen Ferienspielen der Jugendzentren wird auch das beliebte Ferienprojekt „Science for Kids“ wieder angeboten. Das Projekt bringt Kindern spielerisch Naturwissenschaften und Technik näher. Neu ist in der ersten Osterferienwoche die Aktion „Ich lerne meine Stadt kennen!“ für Kinder ab sechs Jahren. Zu der Aktion gehören ein Besuch und eine Schnitzeljagd bei der Polizei sowie Erlebnisse bei der Feuerwehr wie zum Beispiel das Testen der Atemschutzübungsstrecke. Außerdem gibt es einen Ausflug in die Waldschule zum Tipi-Bauen sowie Experimente in der Camera Obscura.