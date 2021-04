Mülheim: BIERgierde - Polizei reißt Trunkenbold aus Rauschschlaf

Am vergangenen Montag (19. April, gegen 18:15 Uhr) entwendete ein Trunkenbold acht Bierkästen von dem Außenposten eines Supermarktes am Wiescher Weg. Nachdem er einen Einkaufswagen mit den Bierkästen bepackt hatte, ergriff er schlagartig die Flucht. Bereits nach 200 Metern Durststrecke schien das Verlangen nach dem goldenen Gerstensaft den durstigen Dieb zu übermannen. Denn hier, in dem Garagenhof eines Mehrfamilienhauses, endete sein waghalsiger Fluchtversuch. Im Alkoholrausch dösend entdeckten die alarmierten Beamten den Dieb auf dem Boden liegend. Die Bierkästen hatte er zuvor auf dem Boden übereinander gestapelt und sich offensichtlich bis zur Ermüdung reichlich daran bedient. Zu seinem Ärgernis weckten ihn die alarmierten Beamten und ließen seinen Gesundheitszustand von Rettungskräften überprüfen. Schnell stellte sich heraus, dass das Diebesgut dem nahegelegenen Supermarkt zugeordnet werden konnte. 27 Flaschen des Gerstensaftes gingen leider zum Teil zu Bruch oder wurden von dem Dieb genüsslich verzehrt. Der Dieb muss daher mit einer Anzeige rechnen./ViV

