Mülheim bekommt neue Laufbahn und neuen Skatepark

Mit der Sanierung bekommt Mülheim laut Stadt die zweite Kunststofflaufbahn für die Leichtathletik. Die neue Bahn soll sechs Spuren bekommen und eine LED-Flutlichtanlage, damit dort auch im Winter trainiert werden kann. Zusätzlich entsteht auf dem Gelände eine neue Anlage für Skater, BMX-Fahrer und Rollerfahrer. Das ist unter anderem wichtig, weil die frühere Skateanlage am Schulzentrum Saarn schon 2021 abgebaut worden war. Die Stadt rechnet für beide Projekte zusammen mit Kosten von rund 4,7 Millionen Euro, ein großer Teil kommt aus Fördermitteln von Bund und Stiftung.