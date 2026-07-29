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Mülheim bekommt mehr Geld für günstige Wohnungen
© FUNKE Foto Services - Martin Möller
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Mülheim bekommt mehr Geld für günstige Wohnungen

Die Stadt Mülheim bekommt vom Land noch einmal rund acht Millionen Euro für neue geförderte Mietwohnungen. Damit können in Altstadt II und Heißen weitere 34 Wohnungen gebaut werden.

Veröffentlicht: Mittwoch, 29.07.2026 07:16

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Schon im Februar hatte Mülheim fast 9,7 Millionen Euro für den Wohnungsbau bekommen. Damit wurden bereits 45 geförderte Wohnungen in Dümpten und Altstadt II möglich, sagt die Stadt. Weil weitere baureife Projekte bereitstanden, hatte Mülheim auf mehr Geld vom Land gehofft. Nach einer neuen Verteilung der Fördermittel in Nordrhein-Westfalen hat die Stadt jetzt den Zuschlag bekommen. Das Geld geht an Projekte privater Bauherren. Für Wohnungssuchende in Mülheim heißt das: Es sollen mehr bezahlbare Mietwohnungen entstehen. Insgesamt wurden in diesem Jahr in Mülheim schon Fördermittel für viele neue Wohnungen eingesetzt.

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