Mülheim bekommt Geld für Fahrradprojekte

Für den Neubau der Fuß- und Radwegbrücke Heuweg bekommt Mülheim demnach rund 782.000 Euro. Außerdem wird der Bau von Fahrradabstellanlagen mit knapp 300.000 Euro unterstützt. An 160 Standorten entstehen demnach 386 neue Fahrradständer, vier Fahrradhäuser und zwei Fahrradsammelboxen. Insgesamt investieren Land und Bund in diesem Jahr bundesweit über 172 Millionen Euro in den Ausbau des Radverkehrs.