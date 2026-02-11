Mülheim bei Gründern beliebt

Besonders bei technologieorientierten Gründungen liegt Mülheim inzwischen über dem NRW-Durchschnitt, heißt es. Dieses Ergebnis unterstreiche die wachsende Bedeutung von Mülheim als attraktiven Standort.

Doch auch Dienstleistungen, Handel, Gastronomie und Handwerk prägen die Gründungsszene in der Stadt.

Auch würden immer mehr Menschen Interesse daran zeigen, Betriebe zu übernehmen, sagt die Stadt.