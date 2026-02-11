Anzeige
Mülheim bei Gründern beliebt
In Mülheim werden viele neue Unternehmen gegründet - vom Handwerksbetrieb bis zum High-Tech-Startup. Und das trotz herausfordernder Rahmenbedingungen, sagt die Stadt. 

Veröffentlicht: Mittwoch, 11.02.2026 15:24

Besonders bei technologieorientierten Gründungen liegt Mülheim inzwischen über dem NRW-Durchschnitt, heißt es. Dieses Ergebnis unterstreiche die wachsende Bedeutung von Mülheim als attraktiven Standort.

Doch auch Dienstleistungen, Handel, Gastronomie und Handwerk prägen die Gründungsszene in der Stadt.

Auch würden immer mehr Menschen Interesse daran zeigen, Betriebe zu übernehmen, sagt die Stadt. 

