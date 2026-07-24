© U. J. Alexander - stock.adobe.com
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Mülheim: Baumfällungen auf dem Saarner Damm
Heute (24.07.) laufen auf dem Saarner Damm zwischen Kahlenbergstraße und Landsberger Straße Baumfäll- und Pflegearbeiten. Die Straße bleibt grundsätzlich offen – es kann aber kurzfristig zu kurzen Sperrungen kommen, teilt die Stadt heute kurzfristig mit.
Veröffentlicht: Freitag, 24.07.2026 09:33
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Die Arbeiten sind das Ergebnis regelmäßiger Baumkontrollen und dienen der Verkehrssicherheit. Wer heute auf dem Saarner Damm unterwegs ist, sollte auf die Anweisungen des Fachpersonals vor Ort achten und etwas Geduld mitbringen. Die Sperrungen dauern laut Stadt jeweils nur wenige Minuten.
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