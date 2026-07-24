Mülheim: Baumfällungen auf dem Saarner Damm

Die Arbeiten sind das Ergebnis regelmäßiger Baumkontrollen und dienen der Verkehrssicherheit. Wer heute auf dem Saarner Damm unterwegs ist, sollte auf die Anweisungen des Fachpersonals vor Ort achten und etwas Geduld mitbringen. Die Sperrungen dauern laut Stadt jeweils nur wenige Minuten.