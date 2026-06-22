Mülheim: Bauarbeiten in Speldorf - Busse fahren Umweg

Die Stadtentwässerung tauscht zwischen Birkenstraße und Saarner Straße Schachtabdeckungen aus – der Blötter Weg wird in Fahrtrichtung Ruhrorter Straße zur Einbahnstraße.





Für Fahrgäste der Linie 125 bedeutet das: Die Haltestelle Blötter Weg fällt ersatzlos weg. Die Haltestellen Karlsruher Straße, Peterstraße und Mönchstraße werden an Ersatzstandorte auf der Karlsruher Straße verlegt. Auch der NE9 fährt einen anderen Weg – mit verlegten Haltestellen auf der Saarner und Karlsruher Straße. Die Umleitung gilt ab Montag, 7 Uhr, für voraussichtlich zwei Tage. Aktuelle Infos zur genauen Linienführung gibt es bei der Ruhrbahn.