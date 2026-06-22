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Mülheim: Bauarbeiten in Speldorf - Busse fahren Umweg
© Martin Möller / Funke Foto Services
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Mülheim: Bauarbeiten in Speldorf - Busse fahren Umweg

Ab heute (22.06.) wird am Blötter Weg gearbeitet – und das wirkt sich direkt auf die Buslinien 125 und NE9 aus. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag (26.06.).

Veröffentlicht: Montag, 22.06.2026 03:23

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Die Stadtentwässerung tauscht zwischen Birkenstraße und Saarner Straße Schachtabdeckungen aus – der Blötter Weg wird in Fahrtrichtung Ruhrorter Straße zur Einbahnstraße.


Für Fahrgäste der Linie 125 bedeutet das: Die Haltestelle Blötter Weg fällt ersatzlos weg. Die Haltestellen Karlsruher Straße, Peterstraße und Mönchstraße werden an Ersatzstandorte auf der Karlsruher Straße verlegt. Auch der NE9 fährt einen anderen Weg – mit verlegten Haltestellen auf der Saarner und Karlsruher Straße. Die Umleitung gilt ab Montag, 7 Uhr, für voraussichtlich zwei Tage. Aktuelle Infos zur genauen Linienführung gibt es bei der Ruhrbahn.

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