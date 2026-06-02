© Olaf Ziegler/FUNKE Foto Services
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Mülheim: AWO warnt vor Problemen mit Pfändungskonten
Viele Menschen mit Schulden haben laut AWO Mülheim weiter große Probleme mit ihren Pfändungsschutzkonten. Die AWO kritisiert, dass die P-Konten in vielen Fällen zu spät eingerichtet werden. Auch Freibeträge würden oft nicht rechtzeitig berücksichtigt. Menschen mit Schulden kommen deshalb oft nicht schnell genug an ihr Geld.
Veröffentlicht: Dienstag, 02.06.2026 07:54
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Zur Aktionswoche Schuldnerberatung vom 15. bis 19. Juni macht die AWO auf die Folgen aufmerksam. Oft fehle Geld für Miete, Strom, Lebensmittel oder Medikamente. Die AWO sagt, der gesetzliche Schutz müsse in der Praxis besser funktionieren. Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung gibt es in Deutschland jeden Monat rund 300.000 bis 350.000 Kontopfändungen.
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