Mülheim: AWO warnt vor Problemen mit Pfändungskonten

Viele Menschen mit Schulden haben laut AWO Mülheim weiter große Probleme mit ihren Pfändungsschutzkonten. Die AWO kritisiert, dass die P-Konten in vielen Fällen zu spät eingerichtet werden. Auch Freibeträge würden oft nicht rechtzeitig berücksichtigt. Menschen mit Schulden kommen deshalb oft nicht schnell genug an ihr Geld.