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Mülheim: Auto kippt um – Fahrerin bleibt unverletzt
© Feuerwehr Mülheim
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Mülheim: Auto kippt um – Fahrerin bleibt unverletzt

Heute Vormittag (19.05.) gegen 10 Uhr ist auf der Düsseldorfer Straße in Mülheim-Saarn ein Kleinwagen umgekippt. Die Fahrerin blieb zum Glück unverletzt.

Veröffentlicht: Dienstag, 19.05.2026 08:49

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Aus noch ungeklärter Ursache kippte das Fahrzeug auf die Fahrerseite. Als die Feuerwehr eintraf, hatte sich die Frau bereits selbst aus dem Auto befreit. Der Rettungsdienst untersuchte sie vor Ort – und gab Entwarnung. Sie konnte anschließend zu ihren Angehörigen. Während des Einsatzes kam es auf der Düsseldorfer Straße für rund 20 Minuten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Auf den Ruhrbahn-Buslinien 125 und 134 kam es zu langen Verspätungen.

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