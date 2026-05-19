Mülheim: Auto kippt um – Fahrerin bleibt unverletzt

© Feuerwehr Mülheim
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Aus noch ungeklärter Ursache kippte das Fahrzeug auf die Fahrerseite. Als die Feuerwehr eintraf, hatte sich die Frau bereits selbst aus dem Auto befreit. Der Rettungsdienst untersuchte sie vor Ort – und gab Entwarnung. Sie konnte anschließend zu ihren Angehörigen. Während des Einsatzes kam es auf der Düsseldorfer Straße für rund 20 Minuten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Auf den Ruhrbahn-Buslinien 125 und 134 kam es zu langen Verspätungen.
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