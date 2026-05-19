Mülheim: Auto kippt um – Fahrerin bleibt unverletzt

Aus noch ungeklärter Ursache kippte das Fahrzeug auf die Fahrerseite. Als die Feuerwehr eintraf, hatte sich die Frau bereits selbst aus dem Auto befreit. Der Rettungsdienst untersuchte sie vor Ort – und gab Entwarnung. Sie konnte anschließend zu ihren Angehörigen. Während des Einsatzes kam es auf der Düsseldorfer Straße für rund 20 Minuten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Auf den Ruhrbahn-Buslinien 125 und 134 kam es zu langen Verspätungen.