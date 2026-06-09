© pattilabelle/Fotolia.com
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Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht in Nahaufnahme (Symbolbild). Bei Verwendung in Social Media muss die Bildquelle am Bild genannt werden; bei Verwendung als Nachrichtenbild spielt das System diese automatisch mit aus.
Mülheim: Auto in Flammen
In der Kappenstraße in Mülheim sind Anwohner heute gegen 3 Uhr in der Nacht durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden. Zeugen hatten anschließend ein brennendes Auto entdeckt und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Laut einem Polizeisprecher hat ein Auto in Vollbrand gestanden, ein weiteres Auto ist durch die Flammen am Heck beschädigt worden. Verletzt wurde niemand.
Veröffentlicht: Dienstag, 09.06.2026 04:52
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Die Polizei geht von Brandstiftung aus und ermittelt jetzt unter anderem wegen des Herbeiführens einer Explosion. Laut einem Sprecher ist der Täter von einer Überwachungskamera gefilmt worden. Das Material wird jetzt ausgewertet.
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