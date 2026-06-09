Mülheim: Auto in Flammen

In der Kappenstraße in Mülheim sind Anwohner heute gegen 3 Uhr in der Nacht durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden. Zeugen hatten anschließend ein brennendes Auto entdeckt und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Laut einem Polizeisprecher hat ein Auto in Vollbrand gestanden, ein weiteres Auto ist durch die Flammen am Heck beschädigt worden. Verletzt wurde niemand.







