Mülheim: Aufzug am RS1 vorübergehend außer Betrieb

Um die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten und technische Störungen oder Ausfälle zu vermeiden, ist die Abschaltung des Aufzugs notwendig, heißt es. Der Aufzug am RS1 befindet sich in Höhe des Historischen Rathauses. Er soll vor allem Radfahrer unterstützen, den hochgelegenen Radschnellweg zu erreichen.





Sobald die Temperaturen sinken und der Aufzug wieder gefahrlos betrieben werden kann, wird er umgehend in Betrieb genommen, verspricht die Stadt.





Der Aufzug war erst seit kurzer Zeit wieder in Betrieb. Zuvor war er 11 Monate ausgefallen, nachdem er von der Feuerwehr im Rahmen eines Notfalls mit Gewalt geöffnet werden musste.