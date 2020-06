Mülheim an der Uhr: Autofahrer erfasst zwei chinesische Frauen- Polizei stellt Fahrzeug und Führerschein des

Essen (ots) - 45468 MH- Eppinghofen: Donnerstagmittag (Gestern, 18. Juni, 13.38 Uhr) erfuhr die Polizei von einem schwerem Verkehrsunfall auf der Eppinghofer Straße, in Höhe des Kreisverkehrs. Die Beamten trafen kurz darauf, nahe der Heißener Straße, an der Unfallstelle ein. Ein aus Richtung Hauptbahnhof kommender Mülheimer (71) fuhr mit seinem grauen Skoda die Eppinghofer Straße in Richtung des Kreisverkehrs an der Kreuzung Heißener Straße/ Sandstraße. Wenige Meter vor dem Kreisverkehr erfasste der Mann mit seinem Wagen am dortigen Fußgängerüberweg zwei junge Frauen (22 und 24 Jahre). Passanten halfen sofort, den nicht zum Stillstand kommenden Wagen zu stoppen und versorgten die beiden aus der chinesischen Provinz Shanxi kommenden und verletzten Frauen. Krankenwagen transportierten die beiden Verletzten sofort ins Krankenhaus, wo ihre glücklicherweise leichteren Verletzungen versorgt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und stellte den Skoda und den Führerschein des Fahrzeugführers sicher. Augenzeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 3 zu melden. Telefon 0201-8290./Peke