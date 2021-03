Mülheim an der Ruhr/Leverkusen/Köln/Mönchengladbach: 21-Jährige Diebin in Haft - Kriminalpolizei ermittelt landesweit

Hier gelangen sie zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4836173

Das Amtsgericht Mülheim erließ Haftbefehl gegen die mutmaßliche Diebin. Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 35, unter anderem durch Auswertung von Videoaufzeichnungen, ergaben zudem, dass die Tatverdächtige zwischen dem 3. Dezember 2020 und dem 10. Februar 2021 vermutlich sechs weitere, gleichgelagerte Taten in Mülheim an der Ruhr begangen hat. In allen Fällen fing die Räuberin ältere Bürgerinnen nach dem Geldabheben ab und verwickelte sie daraufhin in ein Gespräch. Durch das Ablenken der Seniorinnen versuchte sie, an die abgehobenen Bargeldbeträge zu gelangen. Gewaltanwendungen waren auch in diesen Fällen teilweise Mittel zum Zweck. Bei einer landesweiten Abfrage konnten Bezüge zu weiteren sechs Taten mit gleicher Vorgehensweise zwischen dem 17. Dezember und 27. Januar in den Städten Mönchengladbach, Leverkusen und Köln entdeckt werden. Auch hier besteht der Verdacht, dass die 21-Jährige gleich gelagerte Delikte begangen hat. Das Kriminalkommissariat 35 und die Staatsanwaltschaft Duisburg haben für alle Taten die zentrale Sachbearbeitung übernommen. (ChWi/MUe)

