Mülheim an der Ruhr/Essen: Verkehrsunfall mit Brand nach Geldautomatensprengung

45475 MH.-Dümpten/45239 E.-Schuir: Heute Nacht (10. Februar) sprengten unbekannte Personen einen Geldautomaten in einem Einkaufscenter am Heifeskamp in Mülheim an der Ruhr. Kurz darauf verunfallte ein Auto und brannte in voller Ausdehnung. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Gegen 4 Uhr meldeten Zeugen einen lauten Knall sowie einen Alarm aus Richtung des Einkaufcenters. Daraufhin flohen unbekannte Personen mit einem dunklen Mercedes vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Tatort wurde umfassend nach Spuren gesucht und diese gesichert.

Kurze Zeit später, gegen 4:20 Uhr, meldete die Feuerwehr Essen einen brennenden verunfallten Pkw auf dem Schuirweg in Essen. Im Fahrzeug (ebenfalls ein Mercedes) sowie an der Unfallörtlichkeit konnten keine Personen festgestellt werden. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Suche nach möglichen Verletzten sowie die Fahndungsmaßnahmen.

Der Verkehrsunfall wurde durch die Fachkräfte des Verkehrsunfallteams aufgenommen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Während der Löscharbeiten und Maßnahmen am Unfallort war der Schuirweg vollständig gesperrt.

Ob zwischen der Geldautomatensprengung und dem Unfall ein Zusammenhang besteht, wird derzeit geprüft. /RB

