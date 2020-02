Mülheim an der Ruhr: Zwei verletzte Autofahrer nach Frontalzusammenstoß - Zeugen gesucht

Der 56-jährige Fahrer eines gelben Toyotas befuhr die Friesenstraße in Richtung Oberhausen und geriet in Höhe der Einmündung Stockhecke aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Die 58 Jahre alte Fahrerin eines Astra konnte dem 56-Jährigen nicht mehr ausweichen, so dass beide kollidierten. Die Astra-Fahrerin wurde schwer, der Toyota-Fahrer leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat sucht jetzt Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter der 0201/829-0 zu melden./ SyC

