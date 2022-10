Mülheim an der Ruhr: Zwei Unbekannte brechen in Campinghaus ein - FOTOFAHNDUNG

45481 MH.-Saarn: Am 18. Mai diesen Jahres gegen 21:30 Uhr brachen zwei Unbekannte in ein Campinghaus auf dem Campingplatz an der Straße Entenfang ein und stahlen diverse Wertgegenstände. Hierbei wurden sie von einer Überwachungskamera gefilmt. Mit Bildern dieser Videoüberwachung fahndet die Polizei nun nach den beiden Tatverdächtigen.

Diese sollen etwa 15 bis 25 Jahre alt und von normaler Statur sein.

Der erste Tatverdächtige lässt sich wie folgt beschreiben:

- kurze hellbraune/blonde Haare - schwarzer Mund-Nasen-Schutz - helles T-Shirt - helle Weste - helle Hose - dunkle Handschuhe - Jordan Sneaker - heller Rucksack mit dunklen Streifen

Der zweite Tatverdächtige lässt sich wie folgt beschreiben:

- dunkle kurze Haare - schwarzer Mund-Nasen-Schutz - heller Kapuzenpullover - dunkle Hose - dunkle Handschuhe - Nike Sneaker

Fotos der beiden Unbekannten finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/89715

Zeugen, die Hinweise zu den abgebildeten Männern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 32 zu melden. /SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell