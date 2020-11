Mülheim an der Ruhr: Zwei mutmaßliche Räuber überfallen Kiosk in Speldorf- Besitzer wehrt sich gegen die Angriffe und

Essen (ots) - 45478 MH- Speldorf: Freitagabend (27. November gegen 21:35 Uhr) überfielen zwei Tatverdächtige einen Kiosk in Speldorf. Als der anwesende Betreiber bemerkte, dass sich unberechtigte Personen Zutritt verschafft hatten, traf er bei seiner Nachschau auf zwei mit Sturmhauben maskierte Männer. Als er sie aus der Trinkhalle drängen wollte, sollen sie die "Kasse" gefordert und auch einen Teleskopschlagstock gegen den 45-jährigen Mann eingesetzt haben. Dennoch gelang es dem Mülheimer die Angriffe abzuwehren und einen der Männer zu entwaffnen. Mit dem abgenommenen Schlagstock konnte er sich nunmehr erfolgreich verteidigen, wie er den Beamten später in seiner Befragung erklärte. Die mutmaßlichen Räuber flüchteten sich auf die Straße und rannten in unterschiedliche Richtungen davon. Einen der mutmaßlichen Angreifer verfolgte der 45-Jährige zunächst auf den gegenüberliegenden Parkplatz eines Supermarktes an der Duisburger Straße, wo er ihn von einem Motorroller zog, mit dem er offenbar seine Flucht fortsetzen wollte. Mit großer Kraft konnte sich der Beschuldigte jedoch losreißen und entkommen. Ein weiterer, bereitstehender Motorroller, mit dem vermutlich der andere Tatverdächtige flüchten wollte, war am Donnerstag (26.11.) in Duisburg als gestohlen gemeldet worden. Während sich Polizisten um den Überfallenen bemühten und erste Spuren am Kiosk sicherten, nahmen weitere Polizisten die Fahndung nach den Tatverdächtigen auf. Auf der Duisburger Straße, nahe der Siepenstraße, trafen die Beamten im Rahmen der Fahndung auf einen 19- jährigen Duisburger. Er wurde vorläufig festgenommen und der nach Vernehmung entlassen. Ihn erwartet nunmehr ein Strafverfahren u.a. wegen des Verdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung. Das Raubkommissariat 31 hat die weiteren Ermittlungen übernommen./ Peke