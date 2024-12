Mülheim an der Ruhr: Zwei Frauen brechen in Wohnhäuser ein - Untersuchungshaft angeordnet

45478 MH.-Speldorf: Am Samstagnachmittag (14. Dezember) brachen zwei Tatverdächtige mutmaßlich in mehrere Wohnhäuser an der Mergelstraße / Brandenberg ein. Ein Streifenteam konnte eine 20-Jährige und eine 15-Jährige (beide ohne festen Wohnsitz / ungeklärte Staatsangehörigkeit) kurz nach den Taten am Venusweg festnehmen.

Gegen 14:50 Uhr klingelten die jungen Frauen an der Haustür eines freistehenden Einfamilienhauses an der Mergelstraße. Da zunächst niemand öffnete, versuchten sie, die Tür aufzubrechen. Als sich ein Bewohner des Hauses der Tür näherte, flüchteten sie zu Fuß unerkannt in Richtung Friedhofstraße.

Wenig später bemerkten Anwohner, dass in eine Doppelhaushälfte an der Straße Brandenberg sowie in ein weiteres freistehendes Einfamilienhaus an der Mergelstraße eingebrochen und zahlreicher Schmuck sowie Handtaschen gestohlen worden war.

Noch während der Tatortaufnahme fahndeten Einsatzkräfte nach den flüchtigen Frauen. An der Einmündung Schemelsbruch / Venusweg fiel einer Streife ein Duo auf, das der Beschreibung der Tatverdächtigen entsprach. Beide Frauen trugen große, gefüllte Taschen.

Als die Beamten die beiden kontrollieren wollten, versteckten sich die Frauen auf einer Kellertreppe und hinter Mülltonnen. Dennoch wurde 20-Jährige und die 15-Jährige vorläufig festgenommen.

Die 20-Jährige wehrte sich jedoch gegen die folgende Durchsuchung und musste letztendlich auf dem Boden fixiert und durchsucht werden. Die Beamten fanden typisches Hebelwerkzeug sowie umfangreiche Tatbeute, darunter zahlreichen Schmuck, Kleidungsaccessoires und Bargeld. Die mitgeführten Gegenstände wurden sichergestellt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren an den jeweiligen drei Tatorten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurden die Tatverdächtigen am Sonntag, den 15. Dezember, einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. /RB

