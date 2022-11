Mülheim an der Ruhr: Zwei Einbrüche in kürzester Zeit - Täter erbeuten hochwertigen Schmuck - Zeugen gesucht

45479 MH.-Broich / 45481 MH.-Saarn:

Zwischen dem 19. und 20. November kam es auf der Großenbaumer Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter entwendeten hochwertigeSchmuckstücke aus einem Tresor. Am Dienstagabend (22. November) kam es zu einem weiteren Einbruch in einer Seitenstraße des Uhlenhorstweg. Hierbei brachen unbekannte Täter ebenfalls in ein freistehendes Einfamilienhaus ein und entwendeten sämtliche Schmuckgegenstände.

Die näheren Tatumstände werden noch ermittelt.

Wer kann Angaben zu den Taten machen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der der Polizei Essen zu melden. /RB

