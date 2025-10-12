Mülheim an der Ruhr: Zwei 17-Jährige entreißen Seniorin Halskette - vorläufige Festnahme

45475 MH.-Dümpten: Gestern Nachmittag (11. Oktober) entrissen zwei 17-Jährige einer 82-jährigen Mülheimerin auf der Straße Haferkamp eine Halskette. Die beiden Tatverdächtigen wurden im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung vorläufig festgenommen.

Gegen 15:15 Uhr ging die Seniorin auf einem Gehweg an der Straße Haferkamp, als sie von einem jungen Mann und einer jungen Frau unter einem Vorwand angesprochen wurde. Plötzlich umarmte die junge Frau die 82-jährige, während der Mann in Richtung ihres Halses griff und ihr die Kette vom Hals entriss. Zudem schubste der Tatverdächtige die Dame, sodass sie stürzte. Die Seniorin wurde leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann während der Tat eine Stichwaffe in der Hand gehalten haben. Daraufhin flüchteten die beiden Tatverdächtigen zu Fuß in Richtung des Friedhofs an der Oberheidstraße.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung stellte ein Streifenteam wenig später zwei Personen auf Höhe des Friedhofs fest und identifizierte sie als die Tatverdächtigen.

Bei den beiden handelt es sich um einen 17-jährigen Duisburger und eine 17-jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland (beide rumänisch). Das Duo wurde vorläufig festgenommen. Gegen sie wird nun wegen schweren Raubes ermittelt. /RB

