Mülheim an der Ruhr: Zufälliges Telefonat macht Bürger zum "Hilfspolizisten"

Ein 18-Jähriger raubte gestern gegen 16:10 Uhr einer 71-Jährigen auf der Folkenbergstraße die Handtasche - und floh anschließend in Richtung Kleingartenanlage. Weil ihm eine 41-jährige Passantin entgegenkam, bekam der 18-Jährige offenbar ein schlechtes Gewissen - er schmiss die Handtasche weg und setzte seine Flucht fort. Durch die Hilfeschreie der Beraubten war auch eine 31-Jährige Anwohnerin auf das Geschehen aufmerksam geworden. Diese telefonierte zufällig mit ihrer 31-jährigen Freundin, die in der Nähe wohnt und informierte sie, dass ein Handtaschenräuber in Richtung ihrer Wohnanschrift flüchte. Die Freundin wiederum informierte ihren Lebensgefährten, der sich im naheliegenden Park aufhielt, die Augen nach einem jugendlichen Räuber mit schwarzer Bekleidung auf der Flucht Ausschau zu halten. Tatsächlich lief ihm der 18-Jährige kurze Zeit später stark schwitzend und außer Puste fast in die Arme und ließ sich widerstandslos nach dem Jedermanns-Festhalterecht bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Der 18-Jährige wurde zur Feststellung seiner Identität zur Mülheimer Wache gebracht und nach Ende der polizeilichen Maßnahmen entlassen./ SyC

