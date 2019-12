Mülheim an der Ruhr: Zeugen beobachteten Fahrraddieb- Bewegungsmelder erfasste den ungebetenen Gast

Essen (ots) - 45472 MH- Heißen: Freitagnachmittag (13. Dezember, gegen 16:15 Uhr), in der einsetzenden Abenddämmerung, versuchte ein Fahrraddieb an der Mausegattstraße ein Crossbike zu stehlen. Durch die Außenbeleuchtung, die ein Bewegungsmelder aktivierte, stand der Mann mit einer Zange in der Hand, plötzlich im Lichtschein und im Blickfeld der Anwohner. Obwohl er sofort in Richtung Tinkrathstraße flüchtete, entdeckten die alarmierten Polizisten ihn im Bereich Fischenbeck/ Kleine Gracht. Unterstützt durch die genaue Personenbeschreibung überprüften die Beamten den Verdächtigen und nahmen ihn mit zur Mülheimer Polizeiinspektion. Bei der Durchsuchung des 40-jährigen, in Essen gemeldeten Verdächtigen, fanden die Beamten zwar nicht die Zange, dafür aber Ausweispapiere, die offensichtlich auf eine andere Person ausgestellt waren. Der Beschuldigte ist der Polizei wegen gleichgelagerter Delikte seit langem bekannt. Das Mülheimer Kriminalkommissariat 35 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.