Mülheim an der Ruhr: Wachsamer Zeuge beobachtet mutmaßliche Einbrecherbande - Festnahmen - Zeugen gesucht

Ein wachsamer Zeuge beobachtete Sonntagnacht (14. Februar), im Mülheimer Stadtteil Speldorf, eine mutmaßliche Einbrecherbande. Gegen 3:45 Uhr sah der 29-Jährige auf dem Parkplatz eines Warenhauses, an der Weseler Straße, wie drei Personen Gegenstände in einem Duisburger Renault verstauten. Der Oberhausener schöpfte Verdacht und alarmierte die Polizei. Derweil machten sich die Verdächtigen mit dem Wagen aus dem Staub. Dieser kam einer Funkstreife entgegen. Die Polizisten hielten den Pkw an. Im Fahrzeug saßen ein 49-jähriger Mann und zwei Frauen im Alter von 27 und 37 Jahren. Im Auto fanden die Beamten unter anderem Hundeartikel und Werkzeuge. Die jüngere der beiden Frauen fuhr den roten Clio. Sie schien Drogen eingenommen zu haben. Zwischenzeitlich machten Einsatzkräfte einen möglichen Tatort in der näheren Umgebung aus. Die Scheibe eines Tiergeschäfts war beschädigt. Die drei Tatverdächtigen mussten mit zur Wache. Der Fahrerin entnahm ein Arzt eine angeordnete Blutprobe. Gegen sie läuft parallel zum eingeleiteten Strafverfahren auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Alle Beschuldigten waren nach Abschluss der erkennungsdienstlichen Behandlungen wieder auf freiem Fuß. Die Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen, die am Vorabend oder in der Nacht, verdächtige Personen und/oder Fahrzeugbewegungen im Bereich der Weseler Straße/Rheinstraße/Elbestraße/Saalestraße machten. Hinweise bitte an die Telefonnummer 0201/829-0. / MUe.

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell