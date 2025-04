Mülheim an der Ruhr: VW kollidiert mit Laternenmast - Zeugen gesucht

45476 MH-Styrum:

Am Samstagmittag (12. April) kollidierte ein 84-jähriger VW-Fahrer an der Oberhausener Straße mit einem Laternenmast. Zuvor soll er zwei PKW touchiert haben. Der Senior wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Vermutlich erlitt der Mann einen internistischen Notfall.

Gegen 12:15 Uhr standen ein 48-jähriger Daimler-Fahrer und ein 60-jähriger Lexus-Fahrer an der Ampel an der Oberhausener Straße auf Höhe des Rosenkamp in Fahrtrichtung Innenstadt. Der 84-jährige Fahrer des VW soll die beiden links überholt und dabei touchiert haben. Im weiteren Verlauf soll er links abgebogen und dort mit einem Laternenmast kollidiert sein.

Der Senior wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Möglicherweise erlitt der Mann einen internistischen Notfall.

Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

