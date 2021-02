Mülheim an der Ruhr: Vorsicht vor "zu hilfsbereiten Bankmitarbeitern" - Trickbetrügerin erbeutet nicht unerhebliche

Die 61-Jährige wollte an dem Geldautomaten im Einkaufszentrum am Hans-Böckler-Platz Geld abheben und wurde dort direkt von der Unbekannten angesprochen. Die Trickbetrügerin gab sich als Mitarbeiterin der Bank aus und würde der 61-Jährigen gern helfen, da die Automaten wohl ein technisches Problem hätten.

Die 61-Jährige nahm dieses Angebot arglos an und hob mit der Unbekannten in mehreren Chargen Bargeld ab. Anschließend gingen beide ihrer Wege.

Erst später fiel der 61-Jährigen auf, dass ihr Bargeld fehlte und ihr schwante, warum die Unbekannte ihr beim Geldabheben mehrfach ein Blatt Papier über die Hände gehalten hatte. Nach Angaben der Frau soll die Unbekannte eine südländische Anmutung gehabt haben.

In dem Zusammenhang rät die Essener Polizei:

- Lassen Sie sich nicht am Geldautomaten ablenken! - Seien Sie misstrauisch, wenn sich Ihnen fremde Personen beim Geldabheben am Automaten nähern, selbst wenn sie sich Ihnen gegenüber als Bankpersonal ausgeben! - Wenn fremde Personen den Diskretionsabstand missachten, rufen Sie laut um Hilfe! - Brechen Sie notfalls sofort den Abhebevorgang ab! - Lassen Sie sich wenn möglich von einer Person Ihres Vertrauens zum Geldabheben begleiten oder lassen Sie sich das Geld am Schalter auszahlen!

