Mülheim an der Ruhr: Vermeintliche Techniker nach Trickdiebstahl festgenommen

45481 MH-Saarn: Am 18. April dieses Jahres kam es in einer Wohnung an der Straße Klostermarkt zu einem Trickdiebstahl durch zwei angebliche Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens. Die beiden Tatverdächtigen (m, 41 / w, 35) wurden festgenommen. Zahlreiches Vermögen wurde sichergestellt.

Gegen 13:30 Uhr verschafften sich die beiden Trickdiebe unter einem Vorwand Zugang zur Wohnung der 82-jährigen Mülheimerin. Während die Tatverdächtige die Dame ablenkte, stahl der mutmaßliche Mittäter Bargeld aus einer Geldkassette. Daraufhin flüchteten die beiden in zunächst unbekannte Richtung.

Im Rahmen sofortiger Fahndungsmaßnahmen trafen die herbeigeeilten Polizisten auf eine verdächtige Person und identifizierten sie als die gesuchte Tatverdächtige. Dabei handelt es sich um eine 35-Jährige mit türkischer Staatsangehörigkeit. In ihrer mitgeführten Tasche fanden die Beamten einen angeblichen Mitarbeiterausweis. Die Tatverdächtige verfügt über keinen gemeldeten Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. Sie wurde vorläufig festgenommen und ihr Smartphone sichergestellt.

Nach ersten Ermittlungen ergaben sich zudem Hinweise auf den mutmaßlichen Mittäter. Dabei handelt es sich um einen 41-jährigen Düsseldorfer mit serbischer Staatsangehörigkeit. Die Staatsanwaltschaft Duisburg beantragte beim zuständigen Amtsgericht Mülheim a.d.R. einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnanschrift des Tatverdächtigen. Nach erlassenem Beschluss durchsuchte die Polizei am 26. Juli seine Wohnung in Düsseldorf-Eller. Als die Beamten vor Ort klingelten, versperrte der Tatverdächtige die Tür und versuchte, durch ein Fenster zu flüchten. Die Polizisten öffneten gewaltsam die Tür, trafen den 41-Jährigen noch in der Wohnung an und nahmen ihn vorläufig fest.

Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Beamten diversen neu- und hochwertigen Schmuck, eine hochwertige Armbanduhr und diverse hochpreisige Mobiltelefone sowie eine vierstellige Summe Bargeld. Zudem ist dem Tatverdächtigen ein Audi SQ8 zuzuordnen. Da sich der Verdacht erhärtete, dass die aufgeführten Vermögenswerte aus kriminellen Handlungen stammen könnten, wurden Vermögensgegenstände im sechsstelligen Bereich sichergestellt.

Innerhalb des Fahrzeugs fanden die Beamten einen gefälschten Mitarbeiterausweis, der dem Tatverdächtigen zweifelsfrei zugeordnet werden konnte.

Die beiden Tatverdächtigen sind in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, auch im Rahmen von Betrugs- und Diebstahlsdelikten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurden die Tatverdächtigen jeweils einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Die weibliche Tatverdächtige wurde vom Vollzug der Untersuchungshaft verschont. /RB

