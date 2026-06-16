Mülheim an der Ruhr: Verkehrsunfall nach Wendemanöver - Polizei sucht Zeugen

Um einen Zusammenstoß mit dem unbekannten Fahrzeug zu verhindern, wich die entgegenkommende 39-Jährige, die mit ihrem Fiat Panda auf der Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Mülheim Hauptbahnhof unterwegs war, nach rechts aus. Dabei kollidierte sie mit einem neben ihr fahrenden VW Caddy und wurde leicht verletzt.