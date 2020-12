Mülheim an der Ruhr: Verkehrsunfall mit unklarem Hergang - Zeugen gesucht, die Angaben zur Ampelschaltung machen können

Die 68-jährige Frau befuhr mit ihrem roten Smart die Obere Saarlandstraße in Richtung Essener Straße. An der Kreuzung Billrothstraße stieß sie mit dem 30-jährigen Fahrer eines grauen VW Touran zusammen, der von der Billrothraße nach links in die Obere Saarlandstraße abbiegen wollte. Beide Fahrer geben an, bei Grünlicht gefahren zu sein - was jedoch nicht möglich ist.

Das Verkehrskommissariat 3 sucht deshalb Zeugen, die vor allem Angaben zur Ampelschaltung machen können, um den genauen Unfallhergang rekonstruieren zu können. Diese werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden./SyC

