Mülheim an der Ruhr: Verkehrsdienst stellt am Wochenende diverse Verstöße bei Tuning-Treffen fest - Zwei PKW werden

Insgesamt kamen etwa 120 Fahrzeuge mit circa 200 Personen zu dem Tuning-Treffen. Der Verkehrsdienst kontrollierte viele Fahrzeuge auf der Zufahrt Steinkampstraße/Hohe Straße. Bei den meisten Fahrzeugen wurden keine bzw. nur geringfügige Mängel festgestellt. Es wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben, weil die Fahrzeuge zu laut waren.