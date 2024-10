Mülheim an der Ruhr: Unbekannter verletzt 17-Jährigen bei Verkehrsunfall und flüchtet - Zeugen gesucht

45468 MH-Altstadt: Vergangenen Freitag (4. Oktober) kam es gegen 5:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 17-jährigen Fahrradfahrer, welcher sich leicht verletzte. Der Pkw-Fahrer flüchtete unerkannt vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 17-Jährige befuhr den Radweg der Eppinghofer Straße entgegen der Fahrtrichtung (in Richtung Innenstadt) und querte bei Grün den Fußgängerüberweg an der Parallelstraße. Dabei kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw. Der 17-Jährige wurde auf die Motorhaube des Pkws aufgeladen und stürzte anschließend auf den Boden. Er wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer flüchtete mutmaßlich mit einem grauen Pkw unerkannt von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unbekannten bzw. seinem Pkw geben können. Bitte nehmen Sie dafür Kontakt zum Verkehrskommissariat 1 per Mail über hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 auf./ ViV

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell